ABD’den bir büyük skandal daha! Teröre 542 milyon dolar destek ayırdı

Belgede bu miktarın ne kadarının Irak ordusuna, ne kadarının Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün de dahil olduğu gruplara sağlanacağı belirtilmedi.

ABD yönetimi 2022 mali yılında da bu fon için 500 milyon dolar ayırmış, bunun 177 milyon dolarını YPG/PKK terör örgütünün de aralarında bulunduğu Suriye'deki gruplara destek olarak sağlamıştı.