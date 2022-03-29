Adnan Oktar davasında kritik tutuklama
Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında bozma kararıyla birlikte 68 sanığın tahliye edilmesine itiraz etmesinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Aralarında Oktar Babuna'nın da olduğu 6 sanık tutuklandı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında bozma kararıyla birlikte 68 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren aynı zamanda bozma kararı veren 1. Ceza Dairesi itirazı reddetti. Dosya üst mahkemeye gitti ve nihai karar çıktı.
TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını kısmen kabul eden 2. Ceza Dairesi, Ahmet Oktar Babuna ve Ali Emre Bukağılı'nın da aralarında bulunduğu 61 sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan tahliye kararını kaldırdı ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.
6 KRİTİK İSME TUTUKLAMA
Sabah saatlerinde 61 sanıktan 45'i yakalandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne getirilen ve aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 6 sanık tutuklandı. Sanıkların aralıklarla daireye sevki bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Disney Channel ne zaman kapanacak? Disney Channel Türkiye kanalı neden kapanıyor? Resmi açıklama geldi
- Dolar yorumları son dakika: 29 Mart dolar düşecek mi, yükselecek mi? Dolar neden düşüyor?
- Türkiye İtalya maçı canlı izle: 29 Mart Türkiye İtalya milli maç hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?
- Sağlık Bakanlığı nihai liste ne zaman açıklanacak? 2022 İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi ne zaman?
- ÇAYKUR kura listesi sorgulama nasıl yapılır? İŞKUR ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Akaryakıt indirimi son dakika: 30 Mart mazot (motorin), benzin ve LPG litre fiyatı ne kadar? Güncel fiyat listesi
- İlk oruç hangi gün tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? 2022 Ramazan imsakiyesi sahur ve iftar vakitleri
- Bu sene teravih namazı camilerde kılınacak mı? Diyanet'ten son dakika teravih namazı açıklaması
- Emekli ikramiye zammı son dakika: 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte öne çıkan rakamlar
- Beklenen tarih: LGS başvuruları ne zaman başlıyor? 2022 LGS sınavı ne zaman yapılacak? Lise adayları dikkat!
- Son dakika: KPSS 2022/5 tercih sonuçları sorgulama ekranı: Sağlık Bakanlığı atama sonuçları ne nereden öğrenilir?
- Ara tatil ne zaman başlıyor? Okullarda 2022 Nisan ara tatili ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Tatil kaç gün sürecek?