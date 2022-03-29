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Adnan Oktar davasında kritik tutuklama

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Adnan Oktar davasında kritik tutuklama

Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında bozma kararıyla birlikte 68 sanığın tahliye edilmesine itiraz etmesinin ardından İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tahliye edilen 61 sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Aralarında Oktar Babuna'nın da olduğu 6 sanık tutuklandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar Suç Örgütü dosyasında bozma kararıyla birlikte 68 sanığın tahliye edilmesine itiraz etti. İtirazı değerlendiren aynı zamanda bozma kararı veren 1. Ceza Dairesi itirazı reddetti. Dosya üst mahkemeye gitti ve nihai karar çıktı.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazını kısmen kabul eden 2. Ceza Dairesi, Ahmet Oktar Babuna ve Ali Emre Bukağılı'nın da aralarında bulunduğu 61 sanık hakkında "cinsel saldırı" suçundan tahliye kararını kaldırdı ve tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

6 KRİTİK İSME TUTUKLAMA
Sabah saatlerinde 61 sanıktan 45'i yakalandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne getirilen ve aralarında Oktar Babuna'nın da bulunduğu 6 sanık tutuklandı. Sanıkların aralıklarla daireye sevki bekleniyor.

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