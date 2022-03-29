Fazilet Durağı yalanını ne zaman Teyit edeceksiniz? İki yıl geçmesine rağmen yalan diyemediler
Türkiye'de medyada yer alan iddiaları araştırdığı ve doğrulama yaptığı iddia edilen Teyit adlı internet sitesi pandemi döneminin en büyük yalanı olan Faziley durağından 47 kişinin aynı anda otobüsü bindiği iddiasına yönelik gerçeği iki senedir açıklayamıyor. Murat Ongun'un bile takipsizlik kararı verilen olaya ilişkin hatalı olduklarını kabul ettiği ve yalanın mahkemece belgelenmesinin ardından Teyit'in konuya ilişkin bir açıklama yapmaması dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Bilinen yanlış ve şüpheli bilgileri, medyada yer alan iddiaları araştıran ve doğrulama yaptığını iddia eden Teyit adlı internet sitesi; pandemi döneminin en büyük yalanı olan Fazilet durağından 47 yolcunun aynı anda otobüse bindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını 2 yıldır açıklayamıyor.
İKİ YIL GEÇTİ, YALANI TEYİT EDEMEDİ!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun; 29 Mart 2020 Pazar günü Fazilet durağından 47 yolcunun aynı anda otobüse bindiği iddiasında bulunmuş. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, görüntüleri izlerken kanının donduğunu iddia etmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Fazilet durağından otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.
Teyit adlı internet sitesi; pandemi döneminin en büyük yalanını 2 yıldır incelemediği ve haber dahi yapmadığı bildirildi. Söz konusu site; İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğuna yönelik açıklamasına rağmen Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un yalan söylediğini kamuoyuna duyurmaması dikkat çekiyor.
BAŞSAVCILIK, İMAMOĞLU, ONGUN VE İBB'NİN YALAN SÖYLEDİĞİNİ BELGELEDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin suç duyurusunu inceledi ve 13 Mayıs 2020'de Fazilet durağından otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti. Başsavcılık, İBB'nin suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi.
Murat Ongun, söz konusu takipsizlik kararına itiraz etmeyeceklerini ve hatalı açıklamada bulunduğu söyledi. Yargı süreci sona ermiş, yalan, mahkeme kararıyla belgelenmişti.
YARGI SÜRECİ BİTMİŞ YALANIN YARGI SÜRECİNİN TAMAMLANMASINI BEKLİYOR!
Teyit editörü Nilgün Yılmaz, "Fazilet Durağı" haberi hakkında açıklamada bulundu ve "Yargı süreci devam eden ya da incelenmesi metodolojik olarak mümkün olmayan iddiaları zaten eliyoruz. Hala ara ara Twitter'dan anımsatılan Fazilet durağı konusunda da aynısı söz konusu. Yargı sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz" iddiasında bulundu.
Nilgün Yılmaz'ın, yargı sürecinin bittiği, İBB'nin takipsizlik kararı verilen suç duyurusuna itiraz etmediğini kamuoyuna duyurmasına rağmen "Yargı sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz" şeklinde açıklama yapması dikkat çekici bulunuyor.
FAZİLET DURAĞI YALANININ KRONOLOJİSİ
29 Mart 2020: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB Sözcüsü Murat Ongun; Fazilet durağından 47 yolcunun aynı anda otobüse bindiği iddiasında bulundu
13 Mayıs 2020: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Fazilet durağından otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti. Başsavcılık, İBB'nin suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi.
25 Mayıs 2020: İBB Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağından 47 kişinin bindiğine yönelik iddialarının hata olduğunu açıkladı, İBB'nin takipsizlik kararına da itiraz etmeyeceğini açıkladı.
5 Ekim 2020: Bilinen yanlış ve şüpheli bilgileri, medyada yer alan iddiaları araştıran ve doğrulama yaptığını iddia eden Teyit adlı internet sitesi, pandemi döneminin en büyük yalanı olan Fazilet durağı hakkında haber yapmadı. Teyit editörü Nilgün Yılmaz, "(Fazilet Durağı) konusunda yargı sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz" iddiasında bulundu
TEYİT: "FAZİLET DURAĞI KONUSUNDA FİKİR AYRILIĞI YAŞIYORUZ"
22 Şubat 2021: Teyit, 22 Şubat 2021'de yayımlanan "Haber siteleri ve teyitçiler: Medya ortamını iyileştirmek hepimizin sorumluluğu" başlıklı köşe yazısında Fazilet Durağı yeniden işlendi.
Teyit'in açıklamasında; "Fazilet Durağı gibi bazı iddiaların incelenmesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyoruz. Mahkeme kararının ötesinde söyleyebileceğimiz yeni bir söz kalmamıştı. (…) Tartışmaları çözüme kavuşturması için bir denetçiler kurulu oluşturmaya karar verdik" denildi.
"DENETÇİLER KURULU OLUŞTURMAYA KARAR VERDİK"
Teyit'in açıklaması şöyle:
"Uzun zamandır özellikle okurlarımızın bir kısmıyla Fazilet Durağı gibi bazı iddiaların incelenmesi konusunda fikir ayrılığı yaşıyoruz. Metodolojimiz gereği, mahkemeye taşınmış bu iddiayı ele almamış, dava sonuçlandığında da mahkeme kararının ötesinde söyleyebileceğimiz yeni bir söz kalmamıştı. Bize pek çok kez sorulan, incelediğimiz ya da incelemediğimiz için okurlarımızla içine girdiğimiz bunun gibi metodolojik tartışmaları çözüme kavuşturması için bir denetçiler kurulu oluşturmaya karar verdik. Bu kurulun akademisyenler, gazeteciler ve medya ombudsmanlarından oluşmasına, farklı düşünce dünyalarını kapsamasına özen göstereceğiz. Detayları ve çalışma biçimi önümüzdeki aylarda belirlenecek kurul için burada yer alan formu doldurarak öneride bulunabilirsiniz."
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