Türkiye’den S-400 iddialarına net yanıt! O dosyayı kapattık! NATO ülkelerine Patriot çağrısı

DONBAS VE KIRIM TARTIŞILMALI

Kalın, Rusya'nın bu talebinin çok maksimalist ve gerçekçi olmadığını vurgulayarak, bu durumun Donbas için de geçerli olduğunu ifade etti.

Rusya ve Ukraynalı tarafların bir çeşit anlaşma için bir yol bulabileceğine işaret eden Kalın, "Ancak liderlik düzeyinde bir toplantıyla Donbas ve Kırım'ın ciddi şekilde tartışılması lazım. Çünkü bunlar doğrudan Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği konusunun merkezini ilgilendiriyor." dedi.