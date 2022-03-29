CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı açıklamalar...
CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde açık cezaevi izinleri Adalet Bakanlığı tarafından uzatıldı. İzinlerin kısa süre sonra sona erecek olmasından dolayı mahkum ve yakınları sürenin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. İşte, CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı açıklamalar...
CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi, ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mahkum ve mahkum yakınları açık cezaevi izinleri için Adalet Bakanlığı tarafından gelecek açıklamalara çevrildi. İşte, CTE açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika? Açık cezaevi izinleri açıklaması geldi mi, ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı açıklamalar...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI? 2022 AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE?
Mahkumların yakından takip ettiği açık cezaevi izinleri son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Konuya yönelik Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamayla cezaevi izinleri 2 ay süreyle uzatılmıştı. 31 Mart'ta sona erecek olan cezaevi izinleri güncel gelişmeler takip ediliyor.
CTE BÖYLE DUYURDU!
Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verilenlerin Covid-19 izin sürelerinin uzatıldığı belirtildi. Buna göre izin sürelerinin, 31 Mart 2022'den itibaren 2 ay süreyle uzatılmasına karar verildi.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Adalet Bakanlığı CTE tarafından Kovid-19 izinleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatılan açık cezaevi izinleri 31 Mart'ta sona ereceği açıklanmıştı. Kararla ilgili duyuru bugün yapıldı.
Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.
Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.
5. YARGI PAKETİNE GİRMİŞTİ
Partilerin ortak önergesiyle kanun teklifine ihdas edilen maddeyle ceza infaz kurumlarındaki Kovid- 19 izinleriyle ilgili düzenlemede değişiklik yapıldı. Mevcut düzenlemedeki 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir' ibaresi, 'her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir' şeklinde değiştirildi.
Buna göre; koronavirüs salgını sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.
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