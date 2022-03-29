Ankara’da ByLock operasyonu! Kamuya sızmak için çalışma evleri oluşturmuşlar

İİBF MEZUNU

Bylock yazışma içeriklerinden, evlerin kadın örgüt mensuplari için ayarlandığı, tamamına yakının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlar ile ilgili yazışmalar olduğu, örgütsel amaçlı kullanılan GSM hattının incelenmesi sonucunda aileleriyle irtibat kuran ve İİBF mezunu olan 50 kişi tespit edildi. Kamu kurumlarında halen aktif olarak görev yapan, ihraç olmuş ve aralarında avukatların da bulunduğu çoğunluğu İİBF mezunu 50 kişiye yönelik Ankara merkezli 27 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli yakalanarak yakalanarak gözaltına alındı.