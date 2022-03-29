Ankara’da ByLock operasyonu! Kamuya sızmak için çalışma evleri oluşturmuşlar
Son dakika haberine göre: Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY'ye silahlı terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 48 kişi gözaltına aldı. Mali Şube ekipleri, FETÖ haberleşme programı ByLock incelemesinde ‘BAHAR’ kod isimli örgüt yöneticisi B.G.’nin çalışma evlerinden sorumlu olduğu belirlenirken, yazışmalarında 14 çalışma evi irtibatlı olduğu tespit edildi. Bu evlere bulundukları sokak ismi, apartman adı ile uyumlu kod isimler verdikleri anlaşılırken evlerde kalanlara sınav sorularını vererek kamu kurumlarına girmelerini sağladıkları anlaşıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, FETÖ mensuplarının kriptolu haberleşme program Bylock üzerinden yaptıkları yazışmaların incelenmesinde 'BAHAR' kod isimli örgüt yöneticisi B.G.'nin çalışma evlerinden sorumlu olduğu anlaşılırken Bylock yazışma içeriklerinde yapılan incelemede 14 çalışma evi ve bu evlerde kalan kişilerin aileleri ile irtibat kurmak ve örgüt içi haberleşmede kullanılan Bylock bulunduğu 12 GSM hattının olduğu 14 çalışma evi tespit edildi.
KAMUYA SIZMAK İÇİN ÇALIŞMA EVLERİ OLUŞTURMUŞLAR
Üniversite öğrenimi sırasında örgütte çeşitli düzeylerde görev alan elemanlarını Kamu Kurumlarına sızdırmak amacıyla hücre yapılanması şeklinde 'Çalışma Evleri' oluşturdukları, evlerde kalanlara sınav sorularını vererek Kamu Kurumlarina girmelerini sağladıkları tespit edildi.
EVLERE KOD VERMİŞLER
Yapılan analiz çalısmalarında 14 çalışma evi tespit edilirken bu evlere bulunduklar sokak ismi,apartman ad ile uyumlu Kod isimler verdikleri belirlendi. "FERDA, NAKIŞ, ÇIĞDEM, MEHTERLER86" gibi kod isimlerle Bylock yazışmalarında adresleri tespit edilen 14 adet evin; yapilan saha çalismalarinda FERDA kodlu evin FERDA Apartmamina ait olduğu NAKIŞ kodlu evin Nakış Sokak üzerinde yer aldığı anlaşıldı.
EVLERE TELEFONLARINI GÖTÜRMEMİŞLER
Örgüt mensupları kendi cep telefonlarını tedbir amaçlı çalışma evlerine getirmedikleri, aile fertleri ile iletişimlerini her eve bulunan ve örgütsel amaçlı iletişim kurmak için temin edilen yabancı ve ilgisiz kişiler adına kayitli cep telefonu üzerinden sagladıkları, evlerde kullanilan cep telefonlarinda da Bylock program yüklü olduğu ve örgütsel mesaj ve görüşmelerin program üzerinden yapıldığı tespit edildi.
İİBF MEZUNU
Bylock yazışma içeriklerinden, evlerin kadın örgüt mensuplari için ayarlandığı, tamamına yakının İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunlar ile ilgili yazışmalar olduğu, örgütsel amaçlı kullanılan GSM hattının incelenmesi sonucunda aileleriyle irtibat kuran ve İİBF mezunu olan 50 kişi tespit edildi. Kamu kurumlarında halen aktif olarak görev yapan, ihraç olmuş ve aralarında avukatların da bulunduğu çoğunluğu İİBF mezunu 50 kişiye yönelik Ankara merkezli 27 ilde gerçekleşen eş zamanlı operasyonda 48 şüpheli yakalanarak yakalanarak gözaltına alındı.
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