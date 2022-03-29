29 Mart 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Bodrum’daki skandalda yeni gelişme! Trafikte kadını darp eden CHP’li yönetici Mehmet Engin Yıldızhan gözaltına alındı

Son dakika: Bodrum’daki skandalda yeni gelişme! Trafikte kadını darp eden CHP’li yönetici Mehmet Engin Yıldızhan gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
ABONE OL
Son dakika: Bodrum’daki skandalda yeni gelişme! Trafikte kadını darp eden CHP’li yönetici Mehmet Engin Yıldızhan gözaltına alındı

Son dakika haberine göre Bodrum'da trafikte tartıştığı Sezin Tekinkaya'yı takip ederek boğazını sıkıp, darp eden, CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan, gözaltına alındı.

Bodrum Yalıkavak'ta otomobiliyle seyir halinde olan evli ve iki çocuk annesi Sezin Tekinkaya (43) ile CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan arasında trafikte ilerleme meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldızhan, Sezin Tekinkaya'yı takip edip, aracıyla önünü kesti. Olay bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

BOĞAZINI SIKTI

Sabah'tan Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre aracından inen Yıldızhan, önce Tekinkaya'nın 18 yaşındaki oğluyla tartıştı. Yıldızhan, çıkan arbede sırasında Sezin Tekinkaya'yı darp etti, boğazını sıktı.

Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralanan ve uyluk kemiği kırılan Tekinkaya, hastanede darp raporu alıp polis merkezine giderek Yıldızhan'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Sezin Tekinkaya'nın yeniden ifadesi alındı. Trafikte Tekinkaya'yı takip ederek boğazını sıkıp, darp eden, CHP Muğla Gençlik Örgütünden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Yıldızhan, gözaltına alındı.

CHP’li yöneticiden kadına şiddet! Boğazını sıktı CHP'Lİ YÖNETİCİDEN KADINA ŞİDDET! BOĞAZINI SIKTI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA