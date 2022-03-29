İYİ Partili meclis üyesi AK Parti’ye geçti

KIRBAŞ: "BALIKESİR'E HİZMET ETMEYİ DÜŞÜNENLERLE BİRLİKTE OLMAK İSTEDİM"

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Basri Ersan Kırbaş "Üç yıldır Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ve Bandırma Belediye Meclisi'nde görev yapıyorum. Bandırma Belediye Meclisi'nin etik olmayan, hizmeti engellemek için aldığı karar sonucu işletilen hukuki süreç neticesinde adalet yerini buldu. Bu süreçte şunu gördük ki, asıl amaç halkımıza hizmet etmekten ziyade hizmeti engellemekmiş. Yargımız kararını verdi ve doğru olan, asıl olan yani hak edenler kazanmış oldu. Yücel Yılmaz başkanımız parti ve ilçe ayırımı gözetmeksizin "Hizmet" üretmek için çabalarken diğer taraf yani muhalefet hizmeti engellemek için çaba sarf ediyor. Mecliste iki taraf oluştu. Ben Hizmet tarafını tercih ediyorum. Bizler ilçelerimiz ve şehrimiz için seçilmiş kişileriz. Ancak bunun yerine Büyükşehir Meclisini suni gündem konularıyla, kavgalar ve tartışmalar çıkararak Meclisi kilitleme ve Hizmetleri engelleme siyasetinin bir parçası olmak istemiyorum. Ben, Hizmetleri engellemek için ekip kuranlarla değil, burada Balıkesir'e ve Bandırma'ya hizmet etmek için, gönül birliği yapmak istiyorum. İnşallah bundan sonra hep birlikte şehrimize hizmet edeceğiz, bu hizmetin bir parçası olacağız" dedi.

BAŞARAN: "SÖZDE DEMOKRASİ SAVUNUCULARININ OYUNU BOZULDU"

Halkın tercihlerini yok sayan sözde demokrasi savunucularının oyununa yargının dur dediğini ifade eden Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, Balıkesir'de sanal gündemlerle algı peşinde koşanların, demokrasiyi engellemeye çalışanların amaçlarına ulaşamadıklarını söyledi. AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran açıklamasında; "Siyasetin ve şehrimizin gündemini sanal hadiselerle meşgul etme gayreti içerisinde olanlara bugün çok güzel bir cevap vermiş oluyoruz. CHP ve İyi Partili Belediyelerin Demokrasi dışı aldıkları kararlar neticesinde hukuktan beklediğimiz cevaplar geldi. Kazanan adalet oldu, demokrasi oldu. Düşürülen meclis üyelerimizle ilgili yürütmeyi durdurma kararları neticesinde Büyükşehir Belediye Meclis aritmetiği bugün daha da güçlenmiş bir şekilde devam ediyor.

Meclisimiz bundan sonra şehrimize hizmet yolunda kararlarını daha güçlü alacak. Bugüne kadar da karar almaya devam ediyordu. Hiçbir hizmet aksamıyordu. Fakat dediğim gibi sanal gündemlerle sıkıntı bütün Türkiye gündemine taşınmaya çalışıldı. Biz buna engel olduk. Hukuk buna engel oldu. Hak yerini buldu. Bu yaşanan sürecin ardından Basri Kardeşimiz Ak Parti'ye katılma kararı verdi. Biz kendisine hoş geldin diyoruz. Bizim Partideki prensibimiz; pazara kadar değil mezara kadar Ak Partili olmak. Bundan sonra nasip olursa, Allah ömür verdiği sürece, sağlığımız sıhhatimiz elverdiği sürece hep beraber bu dava için koşturacağız. Onlar belediye meclisi üyeliği olarak üzerine düşenleri yapacaklar, biz siyasetin gereklerini yapacağız. İnşallah Balıkesir daha güzel, daha yükseklerde hak ettiği yerlere ulaşacak diye düşünüyorum, temenni ediyorum. Basri kardeşimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Hayırlı olsun. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.