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Son dakika | Sağlık Bakanlığı 29 Mart 2022 koronavirüs tablosunu duyurdu

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Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Son dakika | Sağlık Bakanlığı 29 Mart 2022 koronavirüs tablosunu duyurdu

Son dakika... Sağlık Bakanlığı 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 190 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 24 saatlik koronavirüs (Kovid-19) tablosunu duyurdu.

Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 190 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 288 bin 968 Kovid-19 testi yapıldı, 16 bin 190 kişinin testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 21 bin 256 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,34, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,08 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 881 bin 913 doza yükseldi.

GÜNÜN KOVİD-19 TABLOSU (29 MART 2022 SALI)

28 MART

27 MART

26 MART

25 MART

24 MART

23 MART

22 MART

21 MART

20 MART

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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