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Bakan Süleyman Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin?

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Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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Bakan Süleyman Soylu’dan Kılıçdaroğlu’na: Bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin?

Adında “millet” olan sözde ittifak şimdi de 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için perde arkasından oyuna girişti. Türkiye’nin yönetilemez hale gelmesi için koalisyon dönemine göz kırpan 6 benzemez yuvarlak masada Türkiye’nin kaderine müdahale etme yarışında. Bu yaşanan gelişmelere dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’nda çok önemli mesajlar verdi. Millet İttifakı’na üye 6 partinin (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat) 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için Ahlatlıbel'de bir araya gelmesine dair flaş bir detayı açıklayan Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek, "İlk 6’lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Cevap ver" dedi.

Koalisyon dönemine dönüş için yanıp tutuşan Millet İttifakı'na üye altı parti (CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, DEVA ve Demokrat) 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' için Ahlatlıbel'de bir araya geldi.

Söz konusu görüşmenin bildirgesini 28 Şubat 2022'de Bilkent'te açıklayan ve 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatına imza atan 6 parti, büyük tepki çekmişti.

'ATATÜRK' VE 'TÜRK MİLLETİ' YOK!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın katıldığı Bilkent Zirvesi'nin mutabakatında "Atatürk" ve "Türk Milleti" ifadelerinin geçmemesi tüm dikkatleri üzerine topladı.

KILIÇDAROĞLU, MUTABAKAT METNİNİ HANGİ BÜYÜKELÇİYE DÜZELTTİRDİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' adı altında Ahlatlıbel'de yapılan görüşmeye ilişkin çarpıcı bir detaya dikkat çekti.

AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "İlk 6'lı masa toplantısından sonra beraber oluşturduğunuz bildiriyi hangi büyükelçiye düzeltmeye gönderdin? Cevap ver!" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, "Türkiye yönetmeye talip oluyorlar değil mi? Altılı bir masa kurmuşlar. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir şey söylemek istiyorum, bir de o altılı masadaki diğerlerine. O masada Kılıçdaroğlu biraz doğruysan, biraz dürüstsen, biraz bu millete ait en ufak bir inancın varsa, ilk altılı masa toplantısından sonra, sen beraber oluşturduğunuz o hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyükelçiliğe düzelttirmeye gönderdin? Biraz edebin varsa bunu açıkla. Eğer kendilerine biraz saygıları varsa, o masadaki diğer 5 kişi de Kılıçdaroğlu'na, benden sonra bizden sonra hangi temsilci ile bunu bir büyükelçiliğe gönderdin, bunu redakte ettirdin? Kendilerine, kendilerinin sorumlu olduğu tabana ve bu aziz milleti en ufak bir saygıları varsa sorsunlar. Bu ülke öyle büyükelçilere beline kadar eğilip, onların efendilerine uşaklık yapanları çok görmüştür. Bu ülke Avrupa'nın, Amerika'nın tezgahlarıyla, oyunlarıyla vesayet kuranları çok görmüştür. Bu ülke, bu ülkenin birliğini ve beraberliğini bozmak için elinden geleni yapanları çok görmüştür" dedi.

Bildiriyi hangi büyükelçiye... "BİLDİRİYİ HANGİ BÜYÜKELÇİYE..."

Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'na sorduğu sorunun ardından içinde 'Atatürk' ve 'Türk Milleti' ifadelerinin yer almadığı 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' mutabakatının hangi büyükelçi tarafından düzeltildiği merak konusu oldu.

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