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Başkan Erdoğan, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi katılımcılarına hitap etti: 2024'te...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.03.2022
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Başkan Erdoğan, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi katılımcılarına hitap etti: 2024’te...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin Esenyurt'taki Danışma Meclisi programına katıldı. Bakan Soylu, burada telefonla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la da telefon bağlantısı yaptı. Başkan Erdoğan, AK Parti Esenyurt İlçe Danışma Meclisi katılımcılarına hitap etti.

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