Bunlar 6 ayda dağılır! Muharrem İnce'den muhalefete 6'lı masa tepkisi
12 Ocak tarihinde CHP'nin daveti üzerine 6 muhalefet partisi liderinin altılı masa etrafında yaptığı toplantıya CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce tepki gösterdi. İnce, bu masanın altı ayda dağılacağını ifade ederken "'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', 'Tarikat demeyeyim, bu kızar', 'Yeter ki dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim" dedi.
CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce muhalafetin 6'lı masada yaptığı toplantıya tepki gösterdi.
NE OLMUŞTU?
12 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde buluştuktan sonra 28 Şubat'ta tekrar bir araya gelerek "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adı altında eskiye dönüş bilgirgesi yayımladı.
MUHARREM İNCE'DEN TEPKİ GELDİ
6 benzemezin bir araya gelerek etrafına toplandığı yuvarlak masa muhalefetine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den tepki geldi.
"BUNLAR 6 AYA DAĞILIR"
6'lının birbiri ile olan çelişkisine dikkat çeken Muharrem İnce, "Bunlar 6 ayda dağılır." ifadelerini kullandı.
"ATATÜRK DEMEYEYİM BU KIZAR PKK DEMEYEYEYİM O KIZAR"
"'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', 'Tarikat demeyeyim, bu kızar', 'Yeter ki dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim'. Bunlar 6 ayda dağılır. Aziz milletime sesleniyorum. Burada pırıl pırıl bir parti var. İktidar da muhalefet de eski. Yepyeni bir parti var. Allah'ın izni, milletin isteğiyle önümüzdeki seçimde partimizi iktidara taşıyacağız"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı?
- İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! 15 yaş üstü herkes başvurabilir! GSS prim giderlerine kadar...
- AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB üzerinden ne zaman açıklanacak?
- Erzurum ve Van'da yarın okullar tatil mi? 23 Mart'ta Erzurum ve Van'da okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
- Elazığ ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? 23 Mart'ta Elazığ ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı! Rekor kıran uygulamada uygun koşullar sağlanıyor! 12 ay ertelemeli kredi...
- 5.064 personel alımı yapılacak! OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru...
- İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Aralık AFAD son depremler...
- Okullar ne zaman tatil olacak? 2022 Nisan ara tatili ne zaman? MEB 2. ara tatil kaç gün sürecek?
- Ramazan başlangıcı: 2022 Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak?
- Emeklileri sevindiren haber! SGK, SSK, Bağ-Kur 2022 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İlk ikramiye ödemeleri...
- 5.000 TL'ye kadar faizsiz, 10.000 TL'ye kadar %0,99 faiz oranı fırsatı! ING ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir?