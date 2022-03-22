Bunlar 6 ayda dağılır! Muharrem İnce’den muhalefete 6’lı masa tepkisi

"ATATÜRK DEMEYEYİM BU KIZAR PKK DEMEYEYEYİM O KIZAR"

"'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', 'Tarikat demeyeyim, bu kızar', 'Yeter ki dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim'. Bunlar 6 ayda dağılır. Aziz milletime sesleniyorum. Burada pırıl pırıl bir parti var. İktidar da muhalefet de eski. Yepyeni bir parti var. Allah'ın izni, milletin isteğiyle önümüzdeki seçimde partimizi iktidara taşıyacağız"