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Bunlar 6 ayda dağılır! Muharrem İnce'den muhalefete 6'lı masa tepkisi

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Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Bunlar 6 ayda dağılır! Muharrem İnce’den muhalefete 6’lı masa tepkisi

12 Ocak tarihinde CHP'nin daveti üzerine 6 muhalefet partisi liderinin altılı masa etrafında yaptığı toplantıya CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce tepki gösterdi. İnce, bu masanın altı ayda dağılacağını ifade ederken "'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', 'Tarikat demeyeyim, bu kızar', 'Yeter ki dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim" dedi.

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce muhalafetin 6'lı masada yaptığı toplantıya tepki gösterdi.

NE OLMUŞTU?

12 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun daveti üzerine, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde buluştuktan sonra 28 Şubat'ta tekrar bir araya gelerek "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" adı altında eskiye dönüş bilgirgesi yayımladı.

MUHARREM İNCE'DEN TEPKİ GELDİ

6 benzemezin bir araya gelerek etrafına toplandığı yuvarlak masa muhalefetine Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den tepki geldi.

"BUNLAR 6 AYA DAĞILIR"

6'lının birbiri ile olan çelişkisine dikkat çeken Muharrem İnce, "Bunlar 6 ayda dağılır." ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK DEMEYEYİM BU KIZAR PKK DEMEYEYEYİM O KIZAR"

"'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', 'Tarikat demeyeyim, bu kızar', 'Yeter ki dostlar alışverişte görsün, biz güçlü gibi görünelim'. Bunlar 6 ayda dağılır. Aziz milletime sesleniyorum. Burada pırıl pırıl bir parti var. İktidar da muhalefet de eski. Yepyeni bir parti var. Allah'ın izni, milletin isteğiyle önümüzdeki seçimde partimizi iktidara taşıyacağız"

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