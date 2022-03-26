Mayın alarmı son dakika: İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri ertelendi mi?
İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul Boğazı açıklarında ticari bir gemi tarafından tespit edilen mayın benzeri cisimle ilgili çalışmalar sürerken, İstanbul Boğazı'nın güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldığı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından İstanbul'da vapur seferlerinin iptal olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri ertelendi mi? İşte son gelişmeler...
İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri cisim ihtimaline karşı arama yapıldığına ilişkin son dakika gelişmelerinin ardından gözler vapur seferlerine çevrildi. İstanbul'da vapur seferlerinin iptal olup olmadığı merak edilirken, konu hakkında internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Peki, İstanbul vapur seferleri iptal mi? İstanbul Şehir Hatları vapur seferleri ertelendi mi? İşte haberin detayları...
İSTANBUL VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?
Hemen şunu belirtelim ki, İstanbul Şehir Hatları tarafından iptal sefer açıklaması gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiği taktirde haberimizde yer alacak.
İSTANBUL BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI
İstanbul Boğazı, bulunan mayın benzeri cismin ardından çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nın güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edildiğini, SAS Timleri tarafından emniyete alınan cismi etkisiz hale getirmek amaçlı müdahaleye başlandığı bilgisini vermişti.
BİR VATANDAŞ TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ
Öte yandan deniz üzerindeki mayın benzeri cisim, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Söz konusu görüntüde cismi çeken vatandaşın, "Türkiye deniz sahasında mayın görüldü. Şu anda demir alıp kalkıyoruz. Sahil Güvenlik botu da geldi." dediği duyuluyor.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Sabah saatlerinde İstanbul Boğazı açıklarında mayın benzeri bir cismin sivil ticari bir gemi tarafından tespit edilmesi üzerine olay mevkisine Sualtı Savunma Timleri (SAS) süratle intikal ettirilmiştir. Bahse konu mayın benzeri cisim SAS Timleri tarafından emniyete alınmış ve etkisiz hale getirmek maksatlı müdahaleye başlanmıştır." bilgisi verilmişti.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de İstanbul Boğazı'nın güvenlik nedeniyle çift yönlü olarak gemi trafiğe kapatıldığını duyurmuştu.
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