Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’den Millet İttifakı’na aday tepkisi: Korkuyorlar

"BANA OY BÖLÜYORSUN DİYENLER YALANCI, KORKUYORLAR"

Bu mutabakatın yürüyeceğine inanmadığını ifade eden İnce, muhalefetin oylarını böldükleri eleştirisiyle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti: "Bunu söyleyenler matematik bilmeyenler. İkili bir sistem var, bir iktidar tarafı, bir de muhalefet. Ben Cumhur İttifakı'na geçmediğim sürece bu tarafta kalmış oluyorum. O zaman bölme olmaz. Biz muhalefet tarafında kaldığımız için oy bölmesi yok. Bunu söyleyen yalancılar korkuyorlar.