"Çav Bella"ya beraat kararı bozuldu! CHP'li Özdemir için itiraz

İlker Turak'ın haberine göre söz konusu olayın ardından eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, "Cav Bella" başlığı altında internete servis edilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşmış ve "Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella çalındığı videolarını gördük. İzmir İl Müftülüğü bu konuda bir açıklama yapacak mı?" şeklinde bir tweet atmıştı. Söz konusu paylaşımın ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, sevk edildiği 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. Özdemir, 9 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

Savcı, Özdemir'in 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan cezalandırılmasını talep etmiş, iddianame 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Özdemir'in beraatine karar vermişti.