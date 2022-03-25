"Çav Bella"ya beraat kararı bozuldu! CHP'li Özdemir için itiraz
İzmir'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce çalınan "Çav Bella" şarkısı sonrası internete servis edilen videoyu paylaşan eski CHP'li Banu Özdemir'in beraat kararı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Mahkeme, Özdemir hakkında eksik soruşturma nedeniyle davanın yeniden incelenmesini, korsanlarla bağlantısı olup olmadığının da araştırılması gerektiğini belirterek dosyayı yerel mahkemeye gönderdi.
İzmir'in çeşitli bölgelerindeki bazı camilerin hoparlörlerinden kimliği belirsiz kişilerce İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' çalınmış, müftülük tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunulmuştu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da "dini değerleri alenen aşağılamak" suçundan resen soruşturma başlatmıştı.
İlker Turak'ın haberine göre söz konusu olayın ardından eski CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, "Cav Bella" başlığı altında internete servis edilen videoyu sosyal medya hesabından paylaşmış ve "Şaka bir tarafa, İzmir Karşıyaka, Konak, Bornova, Buca gibi birçok ilçede farklı camilerden Çav Bella çalındığı videolarını gördük. İzmir İl Müftülüğü bu konuda bir açıklama yapacak mı?" şeklinde bir tweet atmıştı. Söz konusu paylaşımın ardından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, sevk edildiği 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştı. Özdemir, 9 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.
Savcı, Özdemir'in 'basın yoluyla halkı alenen kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan cezalandırılmasını talep etmiş, iddianame 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanmıştı. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Özdemir'in beraatine karar vermişti.
BAM MAHKEMENİN BERAAT KARARINI BOZDU
Kararı inceleyen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi, kamu barışının bozulma ihtimalinin olayda bulunup bulunmadığının değerlendirilip sanığın hukuki durumunun buna göre değerlendirilmesinin gerektiğine dikkat çekerek , eksik soruşturma ve incelemeden dolayı bozma kararı verdi.
"KORSANLARLA BAĞLANTISI ARAŞTIRILSIN"
Özdemir hakkında verilen beraat kararının eksik soruşturma ve buna dayalı hüküm kurulduğu gerekçesiyle bozan daire, dosyanın yeniden incelenmesi için hükmü veren ilk derece mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi. Mahkeme, Banu Özdemir'in ezan sistemine korsan giriş yapan kişilerle bir bağlantısının olup olmadığının da araştırılmasını talep etti.
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