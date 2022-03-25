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Son dakika: Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde kritik operasyon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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Son dakika: Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde kritik operasyon

Son dakika haberleri... Türk askeri, Pençe Yıldırım ve Fırat Kalkanı bölgelerinde operasyonlarına devam ediyor. PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Milli Savunma Bakanlığı, "Mücadelemiz sürüyor" ifadelerine yer verdi.

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