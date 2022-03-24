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Son dakika: Tüketiciyi koruma ve kat mülkiyeti kanunu yasalaştı

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Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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Son dakika: Tüketiciyi koruma ve kat mülkiyeti kanunu yasalaştı

Son dakika... Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Peki, yeni kanunla neler değişti? İşte ayrıntılar...

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