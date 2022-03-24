Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? CTE izinler için son durum...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde cezaevi izinleri 9 kez uzatıldı. Mahkum ve mahkum yakınları izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? İzinler için son durum...