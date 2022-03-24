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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? CTE izinler için son durum...

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Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? CTE izinler için son durum...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. Koronavirüs salgını sürecinde uzatılan izinler kapsamında mahkumlar evlerine gönderilirlen, izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? İzinler için son durum...

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde cezaevi izinleri 9 kez uzatıldı. Mahkum ve mahkum yakınları izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? İzinler için son durum...

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ülkemizdeki koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 31 Ocak 2022'de evlerine gönderilen mahkumların uzatılan izni, 31 Mart'da sonra eriyor. CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;

5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

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