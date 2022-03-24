Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? CTE izinler için son durum...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından açık cezaevi izinleri uzatılmıştı. Koronavirüs salgını sürecinde uzatılan izinler kapsamında mahkumlar evlerine gönderilirlen, izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? İzinler için son durum...
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde cezaevi izinleri 9 kez uzatıldı. Mahkum ve mahkum yakınları izinlerin yeniden uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. İşte, Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? İzinler için son durum...
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
Ülkemizdeki koranavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinden 31 Ocak 2022'de evlerine gönderilen mahkumların uzatılan izni, 31 Mart'da sonra eriyor. CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı. Açıklamanın gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ SON DURUM NE, UZATILDI MI?
Açık cezaevi izinleri hakkında Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı;
5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 26/01/2022 tarihli yazıları ile "COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Adalet Bakanlığı Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor, yeniden uzatılacak mı? CTE izinler için son durum...
- Emekli aylığında artış sağlanıyor! SSK ya da Bağ-Kur'lu olmak fark etmiyor! 3,5 yılda 750 liraya kadar yükseliyor...
- 📺 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, nereden yayınlanacak? Bugün milli maç saat kaçta, hangi kanalda? İşte bilgiler...
- Emeklinin bayram öncesi yüzü gülecek! SSK, SGK, Bağ-Kur emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? İkramiye ödeme tarihleri...
- Mart ayı enflasyon rakamları ne zaman açıklanır? Nisan ayı kira artış oranı açıklandı mı? TUİK TEFE - TÜFE oranları...
- Müge Anlı son dakika: Müge Anlı Dursun dede öldü mü, bulundu mu? Müge Anlı Dursun dede zehir olayı son durum ne?
- AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? İşte takvim...
- Portekiz Türkiye muhtemel 11'ler: 2022 Portekiz Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Öğrenci akbili yaş sınırı son dakika: 25 yaş üstü öğrenci akbili kalkıyor mu? İBB İETT öğrenci kartı son açıklamalar...
- Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman? İŞKUR 2022 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Oruç ne zaman başlıyor? 2022 ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman, hangi gün başlayacak?
- Demet Evgar hamile mi, eşi kim? Demet Evgar evli mi? Demet Evgar'ın eşi Levent Babataş kimdir, kaç yaşında?