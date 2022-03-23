52 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin dosyası kabarık çıktı! Tehdit, hırsızlık...

Abuzer Kartal'ın geçen yıl görev yaptığı Kocaeli'nde, eşinin boşanma davasına bakan Avukat Ahmet Alkan'ı tehdit ederek bürosunun güvenlik kamera kablolarını kestiği ve bu konu ile ilgili de hakkında soruşturma açıldığı, mala zarar verme ve tehdit suçları ile adli işlem gördüğü öğrenildi.

Yine Kartal'ın Şırnak'ta görev yaptığı esnada meydana gelen bir kablo hırsızlığı ile ilgili açılan soruşturma sonucu ihraç edildiği daha sonra açtığı mahkeme ile göreve geri döndüğü öğrenildi.