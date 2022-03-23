52 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin dosyası kabarık çıktı! Tehdit, hırsızlık...
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracındaki 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan İstanbul'da görevli polis memuru Abuze Kartal'ın sicili kabarık çıktı. İşte bomba kuryesi polis Kartal'ın dosyasındaki detaylar.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve Hakkâri Yüksekova'da aracında 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan Polis Memuru Abuzer Kartal ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
Abuzer Kartal'ın geçen yıl görev yaptığı Kocaeli'nde, eşinin boşanma davasına bakan Avukat Ahmet Alkan'ı tehdit ederek bürosunun güvenlik kamera kablolarını kestiği ve bu konu ile ilgili de hakkında soruşturma açıldığı, mala zarar verme ve tehdit suçları ile adli işlem gördüğü öğrenildi.
Yine Kartal'ın Şırnak'ta görev yaptığı esnada meydana gelen bir kablo hırsızlığı ile ilgili açılan soruşturma sonucu ihraç edildiği daha sonra açtığı mahkeme ile göreve geri döndüğü öğrenildi.
MAHKEME İLE GÖREVE GERİ DÖNDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Sabah'ta yer alan habere göre, önceki gün Şırnak'ta görev yaptığı esnada kablo hırsızlığı ile ilgili açılan soruşturmada ihraç edilen Kartal'ın daha sonra mahkeme ile göreve geri döndüğü de öğrenildi.
Ele geçirilen patlayıcılar ile ilgili gözaltında olan Kartal, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Survivor Ekstra Semih neden yok? Survivor Ekstra Semih neden ayrıldı?
- KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS başvuru tarihi açıklandı mı?
- 23 Mart kar tatili olan iller: Yarın hangi illerde okullar tatil? 23 Mart'ta okullar tatil mi? Iğdır, Kars, Hakkari, Bitlis...
- Survivor bugün kim elendi, gitti? 22 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor Elif elendi mi?
- Üniversite sınavı ne zaman yapılacak? YKS tarihi değişti mi? 2022 TYT, AYT, YDT tarihleri açıklandı mı?
- İŞKUR'dan 7.852 TL - 17.014 TL arası harçlık ödemesi! 15 yaş üstü herkes başvurabilir! GSS prim giderlerine kadar...
- AÖL sonuçları açıklandı mı? Açık Lise 2022 AÖL sınav sonuçları MEB üzerinden ne zaman açıklanacak?
- Erzurum ve Van'da yarın okullar tatil mi? 23 Mart'ta Erzurum ve Van'da okullar tatil olacak mı? Son dakika Valilik açıklamaları...
- Elazığ ve Malatya'da yarın okullar tatil mi? 23 Mart'ta Elazığ ve Malatya'da okullar tatil olacak mı? Valilik açıklamaları...
- Ziraat Bankası 100 bin TL faizsiz kredi fırsatı! Rekor kıran uygulamada uygun koşullar sağlanıyor! 12 ay ertelemeli kredi...
- 5.064 personel alımı yapılacak! OGM ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı! Mühendis, veteriner hekim, pilot, orman muhafaza memuru...
- İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Aralık AFAD son depremler...