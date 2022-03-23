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52 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin dosyası kabarık çıktı! Tehdit, hırsızlık...

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Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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52 kilo patlayıcı ile yakalanan polisin dosyası kabarık çıktı! Tehdit, hırsızlık...

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aracındaki 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan İstanbul'da görevli polis memuru Abuze Kartal'ın sicili kabarık çıktı. İşte bomba kuryesi polis Kartal'ın dosyasındaki detaylar.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli olan ve Hakkâri Yüksekova'da aracında 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan Polis Memuru Abuzer Kartal ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Abuzer Kartal'ın geçen yıl görev yaptığı Kocaeli'nde, eşinin boşanma davasına bakan Avukat Ahmet Alkan'ı tehdit ederek bürosunun güvenlik kamera kablolarını kestiği ve bu konu ile ilgili de hakkında soruşturma açıldığı, mala zarar verme ve tehdit suçları ile adli işlem gördüğü öğrenildi.

Yine Kartal'ın Şırnak'ta görev yaptığı esnada meydana gelen bir kablo hırsızlığı ile ilgili açılan soruşturma sonucu ihraç edildiği daha sonra açtığı mahkeme ile göreve geri döndüğü öğrenildi.

MAHKEME İLE GÖREVE GERİ DÖNDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, önceki gün Şırnak'ta görev yaptığı esnada kablo hırsızlığı ile ilgili açılan soruşturmada ihraç edilen Kartal'ın daha sonra mahkeme ile göreve geri döndüğü de öğrenildi.

Ele geçirilen patlayıcılar ile ilgili gözaltında olan Kartal, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Patlayıcılar nereye götürülüyordu? PATLAYICILAR NEREYE GÖTÜRÜLÜYORDU?

Kilolarca patlayıcı böyle ele geçirilmiş KİLOLARCA PATLAYICI BÖYLE ELE GEÇİRİLMİŞ
Polis aracında bulunan patlayıcıyla ilgili açıklama POLİS ARACINDA BULUNAN PATLAYICIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Polis memuru patlayıcı ile yakalandı POLİS MEMURU PATLAYICI İLE YAKALANDI

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