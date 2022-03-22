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Polis memurunun aracında yakalanan patlayıcılar böyle ele geçirilmiş! O anların görüntüsü ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 22.03.2022 Güncelleme Tarihi: 22.03.2022
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Polis memurunun aracında yakalanan patlayıcılar böyle ele geçirilmiş! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Hakkari’nin Yüksekova’da 52 kilo 500 gram patlayıcı ile yakalanan polis memurunun aracında yapılan aramaya dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polisin Dedektör köpeklerle aracın her tarafını aradıkları ve aracın stepne kısmında gizlenmiş kilolarca uyuşturucunun bulunduğu anlar görülüyor.

Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğünce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durdurulmuş, yapılan aramalarda ise stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirilmişti.

Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edilirken, olayın görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde polisin dedektör köpeklerle aracın her tarafını aradıkları ve aracın stepne kısmında gizlenmiş kilolarca uyuşturucunun bulunduğu anlar görülüyor.

BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün 8-9 gibi Hakkari Emniyet Müdürümüz aradı. Bizim çeşitli analiz programlarımız var. Bu yapay zeka dedikleri ve birçok bilgiyi üst üste koyarak oluşturdukları programlar. Buradan şüpheli bir aracı tespit ettiklerini söylediler. Uyuşturucu sevkiyatı olduğunu söylediler. Türkiye'de artık uyuşturucu ağının yüzde 70 Doğu'da yüzde 30'u batıda yakalanıyor. Arkada 133 paket, 53,5 kilo patlayıcı bulunca şaşırıyorlar. Kimliğine bakınca Polis Memuru olduğunu görüyorlar.

"HEDEF İSTANBUL"

Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş, oradan geldiği içinde Şemdinli civarında arabayı bırakıyor ve malzemeyi içine koyuyorlar. Bu polis memurunu 2019 yılında adi suçtan dolayı ihraç etmişiz. Sonrasında mahkeme kararıyla geri dönüyor. Netice itibariyle hedef İstanbul. Biz zaten birçok aktarımlarla ilgili tedbirlerimiz var. Ancak yeni yeni yöntemler görüyoruz. Örneğin; PYD'nin bir karargahı. Görüntüler bizde. İki tane DEAŞ'lı kadına PYD'li komutanlar, "Şu patlayıcıları Türkiye'ye siz getireceksiniz. Eğer getirirseniz elimizde tuttuğumuz kocanızı, çocuğunuzu bırakırız" diyorlar. Oradaki bir araç ve polis olduğu için bir vesileyle bizim bunun atlayabileceğimizi düşündüler fakat arkadaşlarımızın temiz çalışması sonucu yakalandı. Bu yıl buna benzer 15 eylem engelledik.

Kilolarca patlayıcı böyle ele geçirilmiş! KİLOLARCA PATLAYICI BÖYLE ELE GEÇİRİLMİŞ!

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