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NATO Liderler Zirvesi öncesinde kritik MGK! Masada hangi konular var?

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Giriş Tarihi: 23.03.2022 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022
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NATO Liderler Zirvesi öncesinde kritik MGK! Masada hangi konular var?

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak. Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadele gibi önemli konular masada olacak. Brüksel'deki NATO Liderler Zirvesi öncesinde Beştepe'de yapılacak toplantıda kritik değerlendirmeler yapılacak.

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