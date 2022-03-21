Polis aracında bulunan patlayıcıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş açıklama: Hedef İstanbul'du
Yüksekova'da polis memurunun aracından çıkan 52 kilo patlayıcıyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yapay zeka programıyla yakalandığını belirterek, , "Şemdinli civarında arabayı bırakıyor ve malzemeyi içine koyuyorlar. Bu polis memurunu 2019 yılında adi suçtan dolayı ihraç etmişiz. Sonrasında mahkeme kararıyla geri dönüyor. Netice itibariyle hedef İstanbul. Biz zaten birçok aktarımlarla ilgili tedbirlerimiz var. Ancak yeni yeni yöntemler görüyoruz" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları:
POLİS MEMURUNUN ARACINDA BULUNAN PATLAYICI
Dün 8-9 gibi Hakkari Emniyet Müdürümüz aradı. Bizim çeşitli analiz programlarımız var. Bu yapay zeka dedikleri ve birçok bilgiyi üst üste koyarak oluşturdukları programlar. Buradan şüpheli bir aracı tespit ettiklerini söylediler. Uyuşturucu sevkiyatı olduğunu söylediler. Türkiye'de artık uyuşturucu ağının yüzde 70 Doğu'da yüzde 30'u batıda yakalanıyor. Arkada 133 paket, 53,5 kilo patlayıcı bulunca şaşırıyorlar. Kimliğine bakınca Polis Memuru olduğunu görüyorlar.
"HEDEF İSTANBUL"
Aktarım Kuzey Irak tarafından gelmiş, oradan geldiği içinde Şemdinli civarında arabayı bırakıyor ve malzemeyi içine koyuyorlar. Bu polis memurunu 2019 yılında adi suçtan dolayı ihraç etmişiz. Sonrasında mahkeme kararıyla geri dönüyor. Netice itibariyle hedef İstanbul. Biz zaten birçok aktarımlarla ilgili tedbirlerimiz var. Ancak yeni yeni yöntemler görüyoruz. Örneğin; PYD'nin bir karargahı. Görüntüler bizde. İki tane DEAŞ'lı kadına PYD'li komutanlar, "Şu patlayıcıları Türkiye'ye siz getireceksiniz. Eğer getirirseniz elimizde tuttuğumuz kocanızı, çocuğunuzu bırakırız" diyorlar. Oradaki bir araç ve polis olduğu için bir vesileyle bizim bunun atlayabileceğimizi düşündüler fakat arkadaşlarımızın temiz çalışması sonucu yakalandı. Bu yıl buna benzer 15 eylem engelledik.
TÜRKİYE'DE BİR İLK
Ağrı Dağı'nda jandarmamız ile bir üs bölgesi yapacağız. 3200 metrede olacak bu üs Türkiye'de bir ilk olacak.
ÇOK KRİTİK BİR NOKTA
Araçta külçe altın taşıdığı söyledi. Fakat biz patlayıcı taşıdığını bildiğini düşünüyoruz. Çok kritik bir nokta. Çok sıkıntılı bir tip bu. Biz bu konuların her birinde maalesef bazen uyuşturucu kaçakçıları da yakalanıyor. Kamuda görev alanlar da yapabiliyor. Bizim alarmımıza kim girmişse onu yakalamakla mükellefiz.
FURKAN VAKFI ÜYELERİNE POLİS MÜDAHALESİ
Temel vazifemiz kamu düzenini sağlamak. Hukukun işlevselliğini devam ettirebilmek. Vatandaşımızın tehditle karşılaşmamasına özen göstermek ve bunu da kanunlar çerçevesinde yapmak. 4-5 aydır bu grup 50'nin üzerinde yasa dışı eylem gerçekleştirmeye çalıştı. Eylül-Ekim aylarında bunların içerisinde bulunan ve bunlardan olduğu iddia edilen bir kişi bunların maddi kaynağının başka bir yere aktarıldığı gerekçesiyle 7 Kuytulcu bu adamı kaçırıp işkence yapıyorlar. Netice itibariyle, bu 7 kişi yargıda ifadesini verince tutuklanmış oldu. Yine başta bir vilayette başka bir doktoru tehdit ediyorlar. Tehdidi gerçekleştirmek üzereyken o kişi de tutuklanıyor. Yıllardan beri bunlar hem dini bir grup olmanın ötesinde siyasi kimliklerini öne çıkararak, daha farklı kimlikler öne çıkararak motivasyonlar üzerinden gidiyorlar.
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