Yüksek Mahkeme terörist sevgilisi HDP'li Semra Güzel için kararını verdi
Öldürülen PKK'lı terörist Volkan Bora'nın sevgilisi olduğu ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'in dokunulmazlığı kaldırıldı. Güzel'in Yüksek Mahkeme'ye kararın kaldırılmasına yönelik yaptığı başvuru reddedildi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Semra Güzel'in yaptığı başvuruyu görüştü. Yüksek Mahkeme, Semra Güzel'in, dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin TBMM kararının iptali istemiyle yaptığı başvuruyu reddetti.
Adıyaman kırsalında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonu sonucu öldürülen terörist Volkan Bora'nın cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Söz konusu fotoğrafların ortaya çıkmasının ardından Güzel "sözlüm" diyerek kendini savunmuş, ortaya çıkan kareler sosyal medyada da büyük tepki toplamıştı.
O fotoğraflar ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti, hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı'na gönderildi. Tüm bu sürecin ardından Güzel'in dokunulmazlığı TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucunda kaldırıldı.
AYM BAŞVURUYU REDDETTİ
Güzel, iki ayrı TBMM kararının iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.
Güzel'in yaptığı başvuruyu görüşmek üzere toplanan Anayasa Mahkemesi, TBMM kararının Anayasa'ya, yasaya ve TBMM İçtüzüğü'ne aykırı olmadığına ve iptal istemlerinin oy birliği ile reddine karar verdi.
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