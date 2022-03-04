HDP’li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı! Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

TBMM Genel Kurulunda Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

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