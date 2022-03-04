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HDP'li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı! Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

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Giriş Tarihi: 04.03.2022 Güncelleme Tarihi: 04.03.2022
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HDP’li Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı! Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için Başsavcılığa çağrılması bekleniyor

Dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkındaki fezleke, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Başsavcılık, Güzel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma başlattı. Güzel'in ifade için Başsavcılığa çağrılması bekleniyor.

Başsavcılık, ifade işlemlerinin ardından delilleri inceleyerek Güzel hakkında kamu davası açılıp açılmayacağını değerlendirecek.

TERÖRİSTLE FOTOĞRAFLARI BASINA YANSIMIŞTI
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve fezleke hazırlanarak Adalet Bakanlığına gönderilmişti.

TBMM Genel Kurulunda Semra Güzel hakkında hazırlanan dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin iki rapor ele alınmış, yapılan her iki oylamada dokunulmazlığın kaldırılması kararlaştırılmıştı.

HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı HDP'Lİ SEMRA GÜZEL'İN DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILDI

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