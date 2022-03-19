TÜGVA’ya kumpas örgütlü şekilde 11 ay önce organize edilmiş! İşte WhatsApp yazışmaları...

YAZIŞMALARDA UYUŞTURUCU KULLANIMINA YÖNELİK İFADELER DE GEÇİYOR

TÜGVA kumpasçıların uyuşturucu kullanımına yönelik ilişkin yazışmalar da yaptığı tespit edildi.

Abdullah Polat; "Takıyı şampanyayı boş verin de bana tütün lazım. Ama yeşil tütün. Bir tane adam buldum. 1000 TL'ye taksi ile evine getiriyor ama 6 gram. 'Ohaa' dedim. 1000 TL'ye kendim yaparım" şeklinde ifade kullanmış.

Serkan Doğan da, AbdullaH Polat'ın yazısına "Evde yapan biri yakalanmış 80 kök yetiştirmiş" şeklinde ifadelerle cevap vermiş.

İŞTE O YAZIŞMALAR

WhatsApp yazışmalarında yer alan bazı içerikler şöyle:

Tarih: 9 Kasım 2020

Abdullah Polat: Ramazan abi (Ramazan Aydoğdu) Aslında tam sırası haa… Gaz vermek gibi olmasında Sen de saldırmaya bir başlasan.

Ramazan Aydoğdu: Az kaldı reiiis. Ben de tüm hazırlıklar tamam.