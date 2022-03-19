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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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Deniz ulaşımına fırtına engeli! Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada güzergahlarında yarın (20.03.2022) gerçekleştirilmesi planlanan feribot seferlerinden bir takımı elverişsiz hava şartları sebebiyle iptal edildi.

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