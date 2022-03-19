Deniz ulaşımına fırtına engeli! Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı temin eden GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava şartları sebebiyle yarın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki bir takım seferler programdan kaldırıldı. 20 MART 2022 DEĞİŞEN FERİBOT SEFERLERİ Buna göre Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00'de, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise 15.00'da sefer yapılacak. Her iki hattaki diğer seferler fırtına nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Boğaz hattındaki güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN