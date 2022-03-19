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Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul dahil 41 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı | İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? Trafiğe çıkmayın

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Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı! İstanbul dahil 41 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı | İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? Trafiğe çıkmayın

Kırım soğukları yurdu etkisi altına alırken, perşembe akşamı başlayan kar yağışı bugün de devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumunu yayınlarken, İstanbul dahil 41 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medyadan vatandaşlara "trafiğe çıkmayın" uyarısında bulundu. Vatandaşların İstanbul'da kar yağışı devam edecek mi? sorusu da yanıt buldu. İşte son dakika kar ve meteoroloji haberleri...

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