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Norveç'te NATO'ya ait bir Amerikan uçağı düştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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Norveç’te NATO’ya ait bir Amerikan uçağı düştü

Norveç'te kuzeyinde NATO'ya ait bir askeri uçağın düştüğü bildirildi. Kuzey Norveç Ana Kurtarma Merkezi Basın Sözcüsü Jan Eskil Severinsen, mürettebatın sağlık durumu hakkında bilgilerinin olmadığını kaydetti.

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