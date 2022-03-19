19 Mart 2022, Cumartesi
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Son dakika: Başkan Erdoğan onayladı! Türkiye'nin imzaladığı 5 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan onayladı! Türkiye’nin imzaladığı 5 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de

Son dakika haberine göre; Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 5 milletlerarası antlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte o anlaşmalar...

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