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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun acı günü: Amcası vefat etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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Son dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun acı günü: Amcası vefat etti

Son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun amcası İbrahim Kasapoğlu (71) vefat etti. Bakan Kasapoğlu’nun Antalya ve Konya'daki programlara katılmak üzere çıktığı yolda acılı haberi öğrendi.

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