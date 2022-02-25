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Son dakika: Başkan Erdoğan onayladı! 7 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.02.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan onayladı! 7 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de

Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 7 milletlerarası antlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte o antlaşmalar...

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