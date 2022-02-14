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Şuşa Beyannamesi ve milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.02.2022
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Şuşa Beyannamesi ve milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye ve Azerbaycan arasında imzalanan Şuşa Beyannamesi ile ABD ve Arnavutluk'la karşılıklı imzalanan milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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