Türkiye'nin yeni gurur kaynağı olacak! Selçuk Bayraktar hangara girdi Kızılelma'yı görüntüledi
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yerli ve milli teknoloji ile geliştirilen İHA ve SİHA'lar hakkında paylaşımda bulundu. Hangarda gezen Bayraktar, Kızılelma'nın prototipini de göstererek ilk uçuşuna hazırlandığını ifade etti. Diğer yandan Bayraktar, Kızılelma'nın Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA olduğunu vurgularken "Bizleri en fazla motive eden ülkemizin tam bağımsız yarınları" dedi.
Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Telegram hesabından yayınladığı videoda İnsansız Savaş Uçağı Bayraktar Kızılelma'yı tanıttı.
Videosunu "Karşınızda; Bayraktar Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA" notuyla paylaşan Bayraktar, hangarda yer alan Türk bayrağını göstererek "Bizler için tabii mühendisler olarak bu platformları ekip olarak hayata geçirmek çok büyük bir gurur kaynağı. Ama bizleri en fazla motive eden şey yukarıda gördüğümüz ülkemizin tam bağımsız yarınları." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, açıklamasında şunları söyledi:
"Herkese iyi akşamlar. Arkamda Bayraktar TB 1'i görüyorsunuz. Bayraktar TB2'nin ilk prototipi. İlk uçuşunu 2009'da yapmıştı. Tam otomatik bir şekilde pist başına gidip, otomatik kalkış yapıp, sekiz saat havada kalıp, otomatik bir şekilde inmişti. O dönemde yurt dışından aldığımız İHA'larda dahi bu özellik yoktu. Yine Bayraktar TB2, bütün dünyaya nam salmış Bayraktar TB2 duruyor. O da ilk uçuşunu 2014'te yaptı. Hemen ileriye doğru gidince biraz daha yakın zamanda ilk uçuşunu yaptığımız bir platform var. O da geleceğin dron taksileri diyebileceğimiz, uçan arabaları diyebileceğimiz Cezeri. Tabii ailemizin en genç ve en iri üyesi Bayraktar Kızılelma var. O da ilk uçuşuna gün sayıyor. Bizler için tabii mühendisler olarak bu platformları ekip olarak hayata geçirmek çok büyük bir gurur kaynağı. Ama bizleri en fazla motive eden şey yukarıda gördüğümüz ülkemizin tam bağımsız yarınları. Tekrardan herkese iyi hafta sonları. Allah'a emanet olun."
BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS) TEKNİK ÖZELLİKLERİ NEDİR?
Teknolojinin hızla gelişmesine paralel olarak her geçen gün daha hızlı değişen savunma doktrinlerinde, geleceğin hava muharebelerinin insansız muharip jetlerle gerçekleştirileceği öngörülmektedir.
Bu kapsamda Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilme çalışmaları devam eden muharip insansız uçak sistemi BAYRAKTAR KIZILELMA (MİUS), geleceğin muharebe konseptine yön verecek.
Baykar tarafından geliştirilen ve dünyada oyunu değiştiren Bayraktar İHA/SİHA'ların tecrübesiyle yola çıkılarak geliştirme çalışmaları yürütülen muharip insansız uçak sistemi, geleceğin teknolojileriyle donatılarak hizmet edecek.
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GÖREVLERDE GÖZ BEBEĞİ OLACAK
Türkiye'nin inşa ettiği ve hâlihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG ANADOLU gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak olan Bayraktar KIZILELMA bu sayede denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatan'ın korunmasında da aktif görev alacak.
DÜŞÜK RADAR KESİTİNE SAHİP
İnsanlı savaş uçaklarının tasarım süreçlerinde en kritik hususlardan biri olarak değerlendirilen düşük radar kesitine sahip olma özelliği Bayraktar KIZILELMA'nın tasarımında da öncelikli olarak dikkate alındı. Düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek olan Bayraktar KIZILELMA'nın 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedefleniyor.
Türk mühendisleri tarafından milli olarakgeliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan hava aracı planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. 500 nm görev yarıçapı ile 5 saat havada kalması hedeflenen Bayraktar KIZILELMA, entegre edilecek AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.
GÖKYÜZÜYLE 2023'TE TANIŞACAK
Bayraktar AKINCI'yı geliştirerek Türkiye'yi taarruzi sınıfta insansız hava aracı geliştirebilen sayılı ülkeler arasına sokmayı başaran BAYKAR, Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuş testini 2023 yılında gerçekleştirmeyi hedefliyor.Bayraktar AKINCI TİHA'da 2018'de entegrasyon hattına girmiş ve bir yıl sonra 6 Aralık 2019'da ilk uçuşunu başarıyla tamamladı.
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