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Son dakika: Başkan Erdoğan Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum'u kabul etti

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Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Son dakika: Başkan Erdoğan Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum’u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı. Törenin ardından Başkan Erdoğan, Çanakkale Valiliği'nde Kore Cumhuriyeti Başbakanı Kim Boo-kyum'u kabul etti.

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