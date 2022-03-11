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Son dakika: HSK'dan önemli karar: FETÖ'den 5 Cumhuriyet Savcısı ihraç edildi

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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Son dakika: HSK’dan önemli karar: FETÖ’den 5 Cumhuriyet Savcısı ihraç edildi

SON DAKİKA | Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) bu hafta Genel Kurulda haklarında FETÖ terör örgütü ile bağlantıları ortaya çıkan 5 Cumhuriyet Savcısını ihraç etti.

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