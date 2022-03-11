Son dakika: HSK’dan önemli karar: FETÖ’den 5 Cumhuriyet Savcısı ihraç edildi

SON DAKİKA: Fetullahçı Terör örgütünün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik soruşturmalar devam ederken, haklarında ifade, operasyonel hat, ankesör gibi örgüt delili bulunan 5 Cumhuriyet Savcısının dosyası HSK'ya geldi. HSK müfettişleri tarafında yapılan detaylı incelemerin ardından 5 kişinin dosyası bu hafta Hakim ve Savcılar Kurulu Genel Kurulunda görüşüldü. Buna göre FETÖ terör örgütü ile iltisaklı olduklarına dair kuvvetli deliller tespit edilen 5 Cumhuriyet Savcısı ihraç edildi. ESKİ YARSAV BAŞKANI ARSLAN'IN CEZASI ONANDI MİT TIR'LARI DAVASINDA FETÖ'CÜLERE CEZA YAĞDI A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN