01 Mart 2022, Salı
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HSK 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.03.2022
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HSK 2 savcıyı FETÖ nedeniyle meslekten ihraç etti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Mesut Emre ile Çorlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Çelebi'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) iltisakı nedeniyle meslekten ihraçlarına karar verdi.

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