Son dakika: Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yılı! Başkan Erdoğan’dan Şehitler Abidesi’ndeki törende önemli açıklamalar

Tarihimize altın harflerle yazdığımız ve yüz binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü bugün törenlerle kutlanıyor. Kutlamalar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı törenle 253 bin şehit adına üzerine 'Çanakkale geçilmez' yazan altın madalyanın Türk Bayrağı'na takılarak göndere çekilmesiyle başladı. Başkan Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. Yıl Dönümü Töreni'nde konuştu.

İşte Başkan'ın Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107'nci yıldönümünün kutlu, mübarek olmasını temenni ediyorum. 'Çanakkale geçilmez' sözünü nakşeden şehitlerimizi bir kez daha yad ediyorum. Diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum.

Çanakkale savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği yüksek bir kahramanlık destanıdır. Ölümü göze almış, istiklale aşık bir millet burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale'de imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir.

Türk milleti Çanakkale'de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş, kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale Zaferi Balkanlardan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin ortak zaferidir.

Burada sadece Türkiye'nin her ilinden, ilçesinden, her köyünden kahramanların kabirleri yok, aynı zamanda gönül coğrafyamızın dört bir köşesinden gelen şehitlerin mezarları da var. Çanakkale, millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, İslam dünyasının kader ortaklığını yansıtır.

Gittiğim her yerde, gençlerle her buluşmamızda onlara Çanakkale'yi, Çanakkale Destanı'nı anlatıyorum. Sadece kendi çocuklarımızın değil, Balkanların, Afrika'nın, Ortadoğu'nun gençlerinin de buraya gelmelerini, atalarını tanımalarını arzu ediyorum. Bunu başardığımızda Çanakkale'yi evlatlarımıza hakkıyla anlattığımızda hem içeride hem kardeşlerimizle çok farklı muhabbet iklimini tesis edeceğimize inanıyorum.

Gazi Mustafa Kemal'in komutasındaki o kınalı kuzuların çıktığı yolda Haçlı zihniyetine karşı hilalin zaferini tüm dünyaya gösterdiğimiz yerde biz de evlatlarımızı bu düşüncede yetiştirmeliyiz."

ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE ANMA TÖRENİ

Şehitler Abidesi'ndeki anma törenine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kabine üyeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor. Şehitler Abidesi'ndeki tören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı.