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Oruç Reis bakım için Tuzla’ya demir attı! Havadan görüntülendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Oruç Reis bakım için Tuzla’ya demir attı! Havadan görüntülendi

Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam eden sismik araştırma gemisi Oruç Reis, ikmal ve bakım için Tuzla Limanı'na demir attı. Bakım ve onarım için Tuzla’ya gelen Oruç Reis gemisi havadan görüntülendi.

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