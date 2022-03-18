18 Mart 2022, Cuma
Çanakkale Zaferi 107. yıl mesajları: 18 Mart 1915 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajları
Çanakkale Zaferi kutlama mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü bugün kutlanacak. Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılına özel paylaşılabilecek kutlama mesajlarını sayfamızda bir araya getirdik. Bir destan yazan kahraman şehitlerimizi anmak ve Çanakkale Zaferi'ni kutlamak için paylaşılabilecek en güzel mesajlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 18.03.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 10:04
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