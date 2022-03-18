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Haberler Galeri Çanakkale Zaferi 107. yıl mesajları: 18 Mart 1915 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajları

Çanakkale Zaferi 107. yıl mesajları: 18 Mart 1915 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajları

Çanakkale Zaferi kutlama mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü bugün kutlanacak. Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılına özel paylaşılabilecek kutlama mesajlarını sayfamızda bir araya getirdik. Bir destan yazan kahraman şehitlerimizi anmak ve Çanakkale Zaferi'ni kutlamak için paylaşılabilecek en güzel mesajlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.03.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 10:04
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Çanakkale Zaferi 107. yıl mesajları: 18 Mart 1915 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajları

Çanakkale Zaferi kutlama mesajları burada! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı bugün kutlanacak. Yurt genelinde coşkuyla kutlanacak Çanakkale Zaferi ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapmak isteyenler için en güzel mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte 18 Mart 1915 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajları...

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Çanakkale Zaferi 107. yıl mesajları: 18 Mart 1915 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajları

18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ KUTLAMA MESAJLARI

* "Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur." M. Kemal ATATÜRK

* Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.

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Çanakkale Zaferi 107. yıl mesajları: 18 Mart 1915 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajları

* Çanakkale Zaferi, vatan topraklarını korumak için şahlanan bir milletin bağımsızlığının ve egemenlik aşkının ibret verici kahramanlık destanıdır.

* Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümünü kutlamanın ve kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimizin Şehitler Günü'nü idrak etmenin onurunu yaşıyorum.

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Çanakkale Zaferi 107. yıl mesajları: 18 Mart 1915 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajları

* Dönmeyi hiç düşünmediler. Bu vatanı evlatlarına bırakabilmek için canlarını gözlerini bile kırpmadan verdiler. Saygı ve minnetle şehitlerimizi anıyoruz.

* Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber. Aziz şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.

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Çanakkale Zaferi 107. yıl mesajları: 18 Mart 1915 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajları

* Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale şehitlerimizi minnetle anmaktayız.

* 18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun...