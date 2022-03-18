Çanakkale Zaferi 107. yıl mesajları: 18 Mart 1915 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajları

Çanakkale Zaferi kutlama mesajları burada! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı bugün kutlanacak. Yurt genelinde coşkuyla kutlanacak Çanakkale Zaferi ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapmak isteyenler için en güzel mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte 18 Mart 1915 Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi kutlama mesajları...