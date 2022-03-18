18 Mart 2022, Cuma
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Canla… Başla… Kanla… Çanakkale’de destan yazan Mehmetçik
Bundan tam 107 yıl önce kahraman askerlerimiz Çanakkale'de yedi düvele karşı bu vatanı savundu. Dönmeyi bir an olsun akıllardan geçirmediler. Çetin geçen savaşta dünyaya da insanlık dersi verildi. İşte düşman askerinin yarasını saran Mehmetçiğin hikayesi...