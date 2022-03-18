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Selçuk Bayraktar'dan Çanakkale Zaferi paylaşımı: İşte SİHA tarafından çekilmiş görüntü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Selçuk Bayraktar’dan Çanakkale Zaferi paylaşımı: İşte SİHA tarafından çekilmiş görüntü

BAYKAR Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünde duygulandıran bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, SİHA tarafından çekişmiş Çanakkale Zafer Anıtı'nın fotoğrafını paylaştı.

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