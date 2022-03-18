18 Mart 2022, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Mart Cuma koronavirüs tablosunu açıkladı I İşte günün vaka ve vefat rakamları

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Giriş Tarihi: 18.03.2022 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Mart Cuma koronavirüs tablosunu açıkladı I İşte günün vaka ve vefat rakamları

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı, 18 Mart Cuma gününün vaka, vefat ve aşılama sayılarını içeren koronavirüs tablosunu paylaştı. İşte 18 Mart Cuma gününün Kovid-19 tablosu...

SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresi üzerinden Türkiye'nin 18 Mart 2022 koronavirüs tablosunu (Kovid-19) duyurdu.

GÜNÜN KOVID-19 TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 312 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 274 oldu.

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11 MART

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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