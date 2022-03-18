Son dakika: Sağlık Bakanlığı 18 Mart Cuma koronavirüs tablosunu açıkladı I İşte günün vaka ve vefat rakamları

Türkiye'de son 24 saatte 312 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi.Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 312 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 126 kişinin testi pozitif çıktı, 123 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 274 oldu.

17 MART