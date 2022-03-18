Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Başkan Erdoğan’ın Türk bayrağı hassasiyeti! Dikkat çeken anlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Başkan Erdoğan, "Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yılını kutluyorum." dedi.