Şark görevinde bulunan emniyet personelinin görev süreleri düşürüldü! Resmi Gazete’de yayımlandı

Bu uygulama ile personelimizin meslek hayatı boyunca tüm bölge ve gruplarda belli bir sıra dahilinde görev yapması hedeflenmekle birlikte; teşkilatta halen görev yapan personelin mevcut yönetmelikteki 2 bölgeli sisteme tabi olması, aile düzenini ve çalışma hayatını buna göre planlamış olması nedeniyle, bahse konu uygulamaya 01.01.2024 tarihinden itibaren kademeli olarak geçiş yapılacaktır. Halen teşkilatımızda tüm rütbelerdeki personelimizden sırası gelenler için zaten 2'nci şark görevi uygulaması yapılmaktadır. Bu değişiklik ile bir personel meslek hayatı boyunca merkezden en fazla 4 atamaya tabi tutulacak olup daha sonra kendi isteği ile tercihlerine göre atama talep edebilecektir.