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Adana'da PKK'ya operasyon: 10 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.03.2022
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Adana’da PKK’ya operasyon: 10 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

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