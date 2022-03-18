1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olma özelliğini taşıyan simgelerin köprüsü "1915 Çanakkale Köprüsü" bugün hizmete açılıyor. 318 metre kule yükseliği, 4.608 metre toplam uzunluğu, 2023 metre orta açıklığı ile dikkat çeken köprünün geçiş ücreti merak ediliyor. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü 2022 geçiş ücreti kaç TL oldu? İşte haberin detayları...

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçiş ücretleri ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: