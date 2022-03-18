1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü 2022 geçiş ücreti kaç TL oldu?
1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde hizmete açılacak. "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen köprü hakkında bazı sorular gündeme geldi. 2 kıta arasındaki 1 saatlik feribot yolculuğunu 6 dakikaya düşürecek 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü 2022 geçiş ücreti kaç TL oldu? İşte cevaplar...
1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olma özelliğini taşıyan simgelerin köprüsü "1915 Çanakkale Köprüsü" bugün hizmete açılıyor. 318 metre kule yükseliği, 4.608 metre toplam uzunluğu, 2023 metre orta açıklığı ile dikkat çeken köprünün geçiş ücreti merak ediliyor. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? Çanakkale Köprüsü 2022 geçiş ücreti kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2022 NE KADAR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçiş ücretleri ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Geçiş ücretleri konusunda şöyle söyleyeyim finans modeli var. Yatırım miktarı var. Her yıl olan işletme maliyeti ve finans maliyeti var. Bunu vatandaşımıza yansıtırken en uygun şekilde yansıtacağız. Cumartesi günü açıklayacağız. Feribot ücretleri var 100 TL otomobil için, kişi başı da 6 TL ödeme yapıyorsunuz. Yarım saat için... Burada 6 dakikada geçeceksiniz. Cumartesi günü en az yük getirecek bedeli açıklayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı resmi açılışla bunu da açıklayacaktır."
DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ
Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.
Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.
"En"lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.
Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.
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