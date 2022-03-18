Çanakkale Köprüsü nereyi bağlıyor? 1915 Çanakkale Köprüsü nereden nereye bağlanıyor? Çanakkale köprüsü güzergahı haritası
Çanakkale Köprüsü nereden nereye bağlanıyor? 1915 Çanakkale Köprüsü bugün açılıyor. "Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde hizmete açılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından köprünün güzergahı hakkında detaylar açıklandı. Peki, Çanakkale Köprüsü nereyi bağlıyor? 1915 Çanakkale Köprüsü nereden nereye bağlanıyor? İşte Çanakkale köprüsü güzergahı haritası...
Çanakkale Köprüsü nereyi bağlıyor? Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü bugün hizmete açılıyor. İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Çanakkale Köprüsü nereyi bağlıyor? 1915 Çanakkale Köprüsü nereden nereye bağlanıyor? İşte Çanakkale köprüsü güzergahı haritası...
ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDEN NEREYE BAĞLANIYOR?
1915Çanakkale Köprüsü Avrupa yakasında Gelibolu ilçe merkezinin 10 km güneyindeki Sütlüce köyü ile Asya yakasında Lapseki ilçesini birbirine bağlayacak.
KÖPRÜDEN KAÇ DAKİKADA GEÇİLECEK?
Ulaşım alternatiflerine göre Çanakkale Boğazı geçiş süreleri değerlendirildiğinde; Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Lapseki-Gelibolu arasındaki boğaz kesimini feribotla geçmek; özellikle yaz aylarındaki yoğun trafik nedeniyle uzun kuyruklar ve bekleme süreleri dikkate alındığında 1,5 ile 5 saat arasında değişmekte iken bu mesafeyi 1915Çanakkale Köprüsü ile geçmek 6 dakikada mümkün olacak.
KÖPRÜNÜN KONUMU NASIL VE NEYE GÖRE BELİRLENDİ?
1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin güzergahı KGM tarafından farklı disiplinlerden birçok kriter dikkate alınarak yapılan fizibilite çalışmaları ile belirlenmiştir. Çanakkale Boğazı'nın daha dar kısımlarının Gelibolu Yarımadası'nın daha güneyinde yer alması ve bu alanların hem doğal hem de tarihi olarak büyük öneme sahip olması bu süreçte en önemli unsurlardan biri olmuştur.
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