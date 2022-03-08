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Son dakika: PKK'ya ağır darbe! 12 terörist...

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Giriş Tarihi: 08.03.2022 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022
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Son dakika: PKK’ya ağır darbe! 12 terörist...

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı, taciz ateşi açan teröristlere operasyon düzenlendiğini açıkladı. Bakanlık, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verdi.

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