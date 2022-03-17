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CHP ve HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezleke Meclis'te

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Giriş Tarihi: 17.03.2022 Güncelleme Tarihi: 17.03.2022
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CHP ve HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezleke Meclis’te

İçlerinde 1'i CHP ve 8'i HDP'den olmak üzere toplam 9 vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezleke TBMM Başkanlığı'nda. Cumhurbaşkanı fezlekeleri, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

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