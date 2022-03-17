THY’den duygulandıran Çanakkale Zaferi klibi! Şehitlerin gerçek mektupları...

"BU ZORLU ZAFERDEKİ FEDAKARLIKLARI YANSITMAK İSTEDİK"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat film ile ilgili, "Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu zaferi kazanan şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Filmimizin bu zorlu zaferin ne denli fedakarlıklar ile kazanıldığını izleyicilerimize hissettirme noktasında sağlayacağı en ufak katkıyı çok kıymetli görüyoruz." dedi.