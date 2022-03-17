THY'den duygulandıran Çanakkale Zaferi klibi! Şehitlerin gerçek mektupları...
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yıl dönümü nedeniyle Türkiye'nin dünya çapındaki markası Türk Hava Yolları'ndan anlamlı bir video paylaşıldı. Çanakkale destanında şehit olan kahramanların gerçek mektuplarına yer verildi.
Türk Hava Yolları, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümünü anmak üzere bir film yayınladı. Küresel taşıyıcının filminde bu destansı zaferin kahramanları olan şehitlerin, cephelerden yakınlarına yolladığı gerçek mektuplar seslendirildi.
Bağımsızlık tarihimizde önemli bir yere sahip olan, savunmanın gerçekleştiği Çanakkale görüntülerinin yer aldığı filmde, Teğmen Fehmioğlu Kazım'dan annesine, Er Hilmi Hüseyin'den memleketine, Onbaşı Şakiroğlu İbrahim'den sevgilisine, Çavuş Arifoğlu Kamil'den ailesine, Er Mehmetoğlu İsmail'den zevcesine, Asteğmen Bekiroğlu Aziz'den Türk Milleti'ne cepheden yazdıkları mektuplar yer alıyor.
"BU ZORLU ZAFERDEKİ FEDAKARLIKLARI YANSITMAK İSTEDİK"
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat film ile ilgili, "Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm milletimizin 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu zaferi kazanan şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyoruz. Filmimizin bu zorlu zaferin ne denli fedakarlıklar ile kazanıldığını izleyicilerimize hissettirme noktasında sağlayacağı en ufak katkıyı çok kıymetli görüyoruz." dedi.
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